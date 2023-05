Billie Eilish macht Ansage gegen "frauenhassende Weirdos"

Die Sängerin hat keinen Bock mehr sich ständig mit Kommentaren zu ihrem Körper und ihrem Style auseinanderzusetzen.

Deshalb hat sie in ihrer Instagram-Story eine Ansage gegen alle gemacht, die kritisieren, dass die 21-Jährige sich mittlerweile auch gerne mal weiblich kleidet. Anlass war wohl ein Video, das sie von sich selbst hochgeladen hatte:

Darunter häufen sich negative Kommentare. Ein User schreibt sogar, was daraus geworden sei, dass Billie Eilish nicht sexualisiert werden wolle.

Billie Eilish wehrt sich gegen frauenfeindliche Kommentare

In ihrer Story schreibt sie, dass sie die letzten fünf Jahre ihrer Karriere dafür geshamed wurde, sich zu jungenhaft zu kleiden. Jetzt fühle sie sich so wohl in ihrem Körper, dass sie manchmal etwas Figurbetontes oder Weibliches tragen würde. Dafür bekäme sie nun Kommentare, sie habe sich verändert und würde sich verkaufen. Diejenigen, die so etwas kommentieren, nennt sie "frauenhassende Weirdos". Frauen seien facettenreich und würden sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich selbstdarstellen.