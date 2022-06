Kommt jetzt der Bitcoin-Crash? 💸

Hast du in diesem Jahr Bitcoins gekauft? Falls ja, kommen jetzt schlechte Nachrichten!

Die Krypto-W├Ąhrung ist unter 22.000 Euro pro Bitcoin gefallen. Zuletzt waren Bitcoins im Dezember 2020 auf diesem Stand. Im November letzten Jahres lag der Kurs noch bei ├╝ber 55.000 Euro. Auch anderes Krypto-Geld ist stark gefallen.

Woran liegt's?

Fachleute vermuten, dass die hohe Inflation und die steigenden Zinsen in vielen L├Ąndern Schuld am fallenden Kurs sind. Durch die steigenden Zinsen verkaufen mehr Leute ihre Bitcoins und investieren lieber in sicherere Anlagen.

F├╝r das Land El Salvador hat der Crash besonders schlimme Konsequenzen:

Erstes Land akzeptiert Bitcoin als Zahlungsmittel!