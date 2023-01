Bitcoin knackt wieder die 20K

Nach einem heftigen Sturz im Herbst hat sich der Kryptomarkt wieder erholt. Lohnt es sich, ins Krypto-Game einzusteigen?

Laut der Handelsplattform Bitfinex lag der Bitcoin-Wert am Wochenende bei bis zu 21.433 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit Oktober 2022. Woran liegt das? Krypto-Experte Timo Emden sagt, dass sich die Lage an den Banken in Sachen Zinsgebühren etwas entspannt hat. Das lässt die Menschen wieder risikofreudiger werden. Auch andere digitale Währungen wie zum Beispiel Ether und Tether stehen seit Jahresbeginn wieder besser da.

Soll ich mein Geld in Bitcoin und Co. anlegen?

Emden sagt, dass Krypto-Investments für Privatanleger gefährlich sind, da die Kurse von Kryptowährungen "extrem schwankungsanfällig" sind. Kleinanlegern wird daher immer wieder geraten: Finger weg!

Kurseinbrüche im Herbst 2022

Im vergangenen Jahr wurden bei den meisten Zentralbanken die Zinsgebühren erhöht. Deshalb hatten sich viele Anleger aus dem riskanten Kryptomarkt zurückgezogen, die Kurse vieler Kryptowährungen brachen daraufhin ein. Ein Beispiel: Der Wert vom Bitcoin fiel damals innerhalb weniger Tage von mehr als 46.000 auf rund 16.000 US-Dollar.

Bitcoin stürzt weiter ab!

