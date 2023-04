Kommt JETZT die Weed-Offensive?

BKA-Präsident Holger Münch fände es gut, wenn Cannabis-Delikte nur noch als Ordnungswidrigkeit gelten. Was das bringt...

Dadurch würden Menschen weniger stark bestraft werden. Das sagte er einem ARD-Interview. So ähnlich ist die Lage auch in Portugal. Dort wurde 2001 der Besitz und Konsum von kleinen Drogenmengen entkriminalisiert.

Legalisierung? Da war doch was

Bundesgesundheitsminister Lauterbach will Cannabis bundesweit legalisieren und heute einen Vorschlag dazu vorstellen. RND berichtet, dass Cannabis demnach für den privaten Anbau und Gebrauch und in speziellen Vereinen legalisiert werden soll. Diese Vereine sind dann sowas wie "Cannabis Social Clubs". Mitglieder sollen da maximal 25 Gramm auf einmal und höchstens 50 Gramm pro Monat bekommen dürfen. Einen freien Verkauf in lizenzierten Geschäften soll es laut Bericht dagegen erst mal wahrscheinlich nicht geben.

So wird sich auf die Legalisierung schon vorbereitet: