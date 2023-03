Blac Chyna macht Schluss mit Lip Filler und BBL!

Die Ex von Tyga hatte über Jahre immer Filler im Gesicht und im Po. So viel, dass sie es selbst nicht mehr schön fand.

Auf Instagram zeigt Blac Chyna den Prozess, in dem sie ihre Gesichtsfiller auflöst. Das ist schon der dritte - zumindest öffentliche - Schritt, wieder natürlicher zu werden. Sie hat sich nämlich auch schon ihre Brüste und ihren Po verkleinern lassen. Sie sagt, sie hat einfach keinen Bock mehr auf den Look und so würde sie nicht aussehen. Sie findet: Wenn sie ihr Make-up gemacht bekommt, sieht sie sogar aus wie Jigsaw aus den SAW-Horrorfilmen. Hier siehst du das ganze Video:

Trend zu mehr Natürlichkeit?

Immer mehr junge Frauen zeigen sich auf Instagram und TikTok, wie sie ihre Lipfiller und andere Schönheitsprozeduren rückgängig machen. Vielleicht lässt sich davon auch ein Trend zu mehr Natürlichkeit ableiten - insbesondere davon, dass jetzt auch Stars mitmachen. Manche sind allerdings gar nicht so happy mit ihren Gesichtern im natürlichen Zustand: