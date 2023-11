So lohnt sich der Black Friday wirklich für dich

Am 24. November ist wieder Black Friday. Viele Anbieter haben schon die ganze Woche lang Rabatte.

Einige Anbieter werben mit 80 oder sogar 90 Prozent Rabatt. Kann das überhaupt real sein? Das weiß SWR-Experte Tobias Frey: Du kannst zwar sparen, aber nicht so viel - diese Mega-Rabatte gibt es in der Regel nicht. "Preisuntersuchungen haben gezeigt, dass wir rund um den Black Friday etwa fünf bis zehn Prozent sparen können." Das kommt auch auf die Produkte an. Bei Elektronik wie Fernseher gibt es oft höhere Rabatte.

Mit diesen Tipps für den Black Friday hast du weniger Stress:

Vergleiche die Preise: Viele Händler erhöhen die Preise einfach kurz vor Black Friday, um dann vermeintliche Rabatte anzugeben. Vergleichsportale erleichtern dir die Preissuche.

Viele Händler erhöhen die Preise einfach kurz vor Black Friday, um dann vermeintliche Rabatte anzugeben. Vergleichsportale erleichtern dir die Preissuche. Wunschliste: Überlege dir vorher genau, was du wirklich brauchst und kaufen willst.

Black Friday: Einkaufsliste hilft Dauer 0:53 min von Tobias Frey

Safe Shops erkennen: Check vor dem Bezahlen, ob der Online-Shop wirklich sicher ist. Das geht zum Beispiel über die Website der Verbraucherzentrale.

Check vor dem Bezahlen, ob der Online-Shop wirklich sicher ist. Das geht zum Beispiel über die Website der Verbraucherzentrale. Sicher bezahlen: Achte auf den Bezahlseiten darauf, dass die URL mit https und dem Vorhängeschloss-Symbol beginnt.

Black Friday: Sicher shoppen Dauer 0:44 min von Tobias Frey