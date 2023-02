Blake Lively spielt Hauptrolle in "Nur noch ein einziges Mal"

Der Bestseller wird verfilmt. Blake Lively spielt Lily und Justin Baldoni übernimmt Ryle.

Im vergangenen Jahr wurde Colleen Hoovers Buch "It Ends With Us" zu einem echten TikTok-Hype und wurde wohl dadurch zu einem Bestseller. Schon lange spekulieren die Fans, welche Schauspieler bei der Verfilmung in die Rollen der drei Hauptcharaktere schlüpfen werden. Jetzt hat die Autorin die News auf ihrem Insta-Account gedroppt:

Darin verrät die Bestseller-Autorin, dass Blake Lively ihre "Traum Lily" ist. Justin Baldoni wird nicht nur im Film mitspielen, sondern auch Regisseur sein. Wer Atlas spielen wird, ist noch nicht bekannt.

Um was geht es in "Nur noch ein einziges Mal"?

Inhaltlich geht es um Lily, die ursprünglich aus einer Kleinstadt kommt und in Boston neu anfängt. Dort lernt sie den Neurochirurgen Ryle kennen und kann kaum glauben, dass sich dieser attraktive Mann wirklich für sie interessiert, zumal kaum jemand so überzeugt als Single gelebt hat wie sonst einer. Doch als die beiden auf dem Höhepunkt ihres Glücks sind, trifft Lily zufällig wieder auf ihre Jugendliebe Atlas und an Ryle kommt eine Seite zum Vorschein, die sie nie erwartet hätte.

