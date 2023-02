Die Schauspielerin war von ihrem Ehemann Ryan Reynolds schwanger. Jetzt hat sie das Baby wohl heimlich bekommen.

Zumindest so, dass nicht die ganze Welt davon erfĂ€hrt. Und auch die Baby-News hat sie unauffĂ€llig verkĂŒndet. Zum Super Bowl postete Schauspielerin Blake Lively ein Bild mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds und einer weiteren Person. So weit, so unscheinbar - bis auf die Tatsache, dass Blake auf dem Bild keinen Babybauch mehr hat.

Zuletzt postete sie noch Anfang des Jahres ein Bild, auf dem sie hochschwanger zu sehen ist. Das ist wohl die BestĂ€tigung, dass Baby Nummer vier fĂŒr Blake und Ryan da ist.