Blaualgen im Max-Eyth-See

Die Algen können bei Menschen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Hautausschläge auslösen.

Deshalb warnt die Stadt davor, das Wasser im See zu berühren. Das gelte auch für Hunde. Auf den Schildern vor Ort gibt es einen Hinweis auf die aktuelle Gefahr. Blaualgen sind Bakterien, die wie Algen aussehen und sich in der Nähe von Ufern bilden. Die Bakterien kommen zwar immer in Gewässern vor, bei warmem Wetter kann ihre Konzentration aber stark ansteigen.

