Heftige Unfälle durch Blitzeis ⚠️🧊

Heute ist es auf den Straßen wieder gefährlich glatt. Deshalb: Am besten das Auto stehenlassen.

In mehreren Bundesländern kam es am Morgen und in der Nacht zu Unfällen - ein Autofahrer starb. Das liegt am gefährlichen Blitzeis, das durch die aktuelle Wetterlage aus Regen und sehr kalten Temperaturen entsteht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat deshalb für Teile aller Bundesländer Unwetterwarnungen herausgegeben.

Wie lange bleibt das so?

Wegen des teils bis über 20 Zentimeter tief gefrorenen Bodens könne die Glatteislage längere Zeit andauern, sagte der DWD. Zwar sind die Temperaturen vielerorts schon wieder angestiegen und werden auch im Laufe der Woche weiter steigen. Mit der milden Luft kommt aber auch Regen, der auf den durchgefrorenen Böden für Glätte sorgt.

Mehrere Unfälle - ein Autofahrer stirbt

In Sachsen ist bei einem Unfall auf der Autobahn 27 am frühen Montagmorgen ein 25-jähriger Autofahrer gestorben. Ein Sprecher der Autobahnpolizei Langwedel sagte, dass das Auto aufgrund von Glätte von der Fahrbahn abgekommen sei. In Baden-Württemberg wurden bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf schneebedeckter Straße nahe Gaggenau (Kreis Rastatt) vier Menschen verletzt. Darüber hinaus gab es zwei Leichtverletzte in Rheinland-Pfalz, außerdem viele Sachschäden. Autofahrern wird deshalb geraten, ihre Abfahrtszeit falls möglich nach hinten zu verschieben. Wer kann, solle heute aber komplett zu Hause bleiben, so der DWD.

Blitzeis macht auch Probleme beim Reisen

Am Frankfurter Flughafen wurden Reisende gebeten, sich vor ihrem Flug zu informieren, ob ihre gebuchte Maschine startet. Sie sollten außerdem möglichst früh zum Check-in-Schalter kommen. Auch die Deutsche Bahn reagiert auf das Blitzeis-Chaos: Auf ihrer Internetseite warnt sie vor Beeinträchtigungen bis in die Abendstunden.

Achtung Blitzeis - auch einige Schulen bleiben geschlossen:

