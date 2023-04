Achtung, Blitzermarathon: Das musst du wissen 👮

Wer zu schnell fährt, riskiert einen Unfall. Die Polizei will diese Woche gegen Raser vorgehen und mehr kontrollieren.

Los geht es mit den ersten Kontrollen am Montag. In dieser Woche will die Polizei in einigen deutschen Bundesländern - darunter auch Baden-Württemberg - über mehrere Tage vermehrt blitzen. Denn überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptursachen für schwere Unfälle.

Blitzermarathon: Höhepunkt am Freitag

Andere Bundesländer wie Rheinland-Pfalz haben lediglich für Freitag einen "Blitzermarathon" angekündigt. Safe ist, dass an folgenden Stellen besonders viel kontrolliert wird:

Schulen, Kitas

Altenheime

Unfallschwerpunkte

Diese Bußgelder drohen, wenn du zu schnell fährst

Innerorts: bis 10 km/h: 30 Euro, 11-15 km/h: 50 Euro, 16-20 km/h: 70 Euro, 21-25 km/h: 115 Euro und 1 Punkt

Außerorts: bis 10 km/h: 20 Euro, 11-15 km/h: 40 Euro, 16-20 km/h: 60 Euro, 21-25 km/h: 100 Euro und 1 Punkt

Das war aber nicht alles: Zu dem Bußgeldbescheid kommen meist noch Verwaltungsgebühren von rund 28 Euro on top.

Auch auf dem E-Roller kann es ziemlich teuer werden: