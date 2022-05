Blutritt: Frauen dürfen zum ersten Mal mitmachen

Mehr als 900 Jahre hat es gedauert, bis sich Europas größte Reiterprozession geöffnet hat.

Unter Prozessionen versteht man in der katholischen Kirche Rituale, die in Form eines Umzugs stattfinden. Beim Blutritt in Weingarten sollen die Felder und Wiesen der Stadt gesegnet werden. Mit dabei ist auch ein religiöser Gegenstand, der Tropfen Blut von Jesus Christus enthalten soll.

Nach eigenen Angaben der Stadt ist es die größte Reiterprozession in ganz Europa. Etwa 2.500 Teilnehmende wurden in diesem Jahr erwartet - zum ersten Mal auch einige Frauen.

Warum waren Frauen vorher nicht dabei?

Erst im November 2020 hatte der zuständige Kirchengemeinderat entschieden, dass Frauen auch beim Blutritt mitmachen dürfen. Vorher war es verboten. Umgesetzt wird das aber wegen Corona und formeller Angelegenheiten erst in diesem Jahr.

In Friedrichshafen begann am Donnerstag die "Tuningworld" - mit einigen kritischen Stimmen: