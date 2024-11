BND-Chef warnt vor russischer Sabotage

Der Chef des Bundesnachrichtendienstes Bruno Kahl erklärt, wie Russland durch Sabotageakte versuchen könnte, in Deutschland Verwirrung zu stiften. Nach wie vor ist ungeklärt, was hinter dem Absturz der DHL-Maschine aus Leipzig steckt. Vor einiger Zeit war dort ein Brandsatz in einem DHL Paket entdeckt worden. Der BND-Chef sagt auch, dass es konkrete Anschlagspläne auf die Fußball-EM in Deutschland und Olympia in Paris gab, die verhindert worden sind.