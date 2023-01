Frau stirbt nach Explosion eines Wohnhauses in Bochum

Rettungskräfte haben die Frau unter den Trümmern gefunden. Ein Verletzter kam ins Krankenhaus.

Das zweieinhalbstöckige Mehrfamilienhaus in Bochum in Nordrhein-Westfalen (NRW) war am Dienstagabend komplett eingestürzt.

Was war der Grund?

Offenbar hat es eine Explosion gegeben. Die Feuerwehr konnte bei ihrem Einsatz Gas nachweisen. Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass es eine Gasexplosion gewesen sein könnte. Allerdings hatte das Haus keinen eigenen Gasanschluss, sagte die Feuerwehr. Die Polizei ermittelt die Hintergründe.

Die Frau könnte in dem Haus gewohnt haben. Außer ihr hatten noch zwei Männer dort gewohnt. Ein 35-Jähriger wurde leicht verletzt. Ein 61-jähriger Bewohner war zum Unglückszeitpunkt nicht vor Ort.

‼️aktuelle Einsatzinfo‼️ Wir sind mit starken Kräften in Bochum Linden in der Keilstraße im Einsatz. Vermutlich durch eine Explosion kam es zum Totaleinsturz eines Gebäudes. Aktuell wird mindestens noch eine Person vermisst. #EinsatzfürBochum #fwbo https://t.co/3NiFOvecEd

Dieser Fall sorgt für Aufsehen in Nordrhein-Westfalen:

