Soldaten an Fallschirmen - was ist am Bodensee los?

Fallschirmjäger springen aus Transportflugzeugen, Soldaten am Boden holen sie aus dem Wasser. Das Ganze ist eine Übung!

Die Fallschirmjäger am Bodensee sind speziell ausgebildet, um anderen Fallschirmjägern in Notsituationen zu helfen - zum Beispiel, wenn sie verletzt sind. Die Einheit kommt aus Zweibrücken in Rheinland-Pfalz und ist jedes Jahr zum Üben am Bodensee. Die Übung geht fünf Tage lang.

Samstag sind weitere Sprünge geplant

Du willst die Fallschirmsprünge selbst anschauen? Dann geh am Samstag zum Uferfest nach Langenargen. Dort sind nochmal Sprünge geplant.

Und wie fühlt sich eine Fallschirm-Landung im Bodensee an? Das beantwortet ein Soldat in diesem Video. Außerdem siehst du dort Aufnahmen der Übung: