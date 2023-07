Genickbruch beim Gewichtheben: Bodybuilder stirbt

Der Bodybuilder Justyn Vicky wollte 208 Kilogramm heben, aber dann...

... rutscht im die Hantelstange in den Nacken. Das Ganze ist in einem Fitnessstudio auf der indonesischen Insel Bali passiert.

Einem Bericht des "Bali Express" zufolge wurde Vicky im Krankenhaus notoperiert. Er ist kurz darauf allerdings an einem Genickbruch gestorben.

Wie konnte das passieren?

In einem Video, das in sozialen Netzwerken kursiert, sieht man den Vorfall. Justyn versucht die Hantel mit seinen Schultern zu stemmen. Hinter ihm steht ein Mann mit seinen Händen an der Hantelstange und versucht ihn zu sichern. Als der Bodybuilder versucht in die Knie zu gehen, rutscht ihm die Stange in den Nacken und sein Kopf knickt nach unten.