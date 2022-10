Nach Böhmermann-Video: Verliert dieser Behörden-Chef seinen Job?

Deutschlands Chef für Cyber-Sicherheit soll Kontakte zum russischen Geheimdienst haben. Das könnte ihn seinen Job kosten.

Arne Schönbohm ist der Präsident vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Das BSI ist zuständig für die Cyber-Sicherheit in Deutschland. Das "ZDF Magazin Royale" um Moderator Jan Böhmermann wirft Schönbohm allerdings eine Nähe zu Russland durch den Verein "Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V." vor. Mehrere Medien berichten, dass die Innenministerin Nancy Faeser den BSI-Chef jetzt wegen dieser Connection rausschmeißen will.

Was war passiert?

Das "ZDF Magazin Royale" hat in einer Recherche aufgedeckt, dass Schönbohm immer noch Kontakte zu dem Verein "Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V." hat. Der Verein berät Unternehmen, Politiker und Behörden in Sachen Cyber-Sicherheit - Schönbohm ist Gründungsmitglied. Das Problem? Der Verein soll Verbindungen zum russischen Geheimdienst haben. Schönbohm soll den Verein genutzt haben, um seine Connections mit Russland zu pflegen. Der BSI-Chef selbst bezeichnet die Vorwürfe als "absurd".

