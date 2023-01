Dieses Jahr wieder böllern?

Nach den letzten Jahren in der Pandemie ist Feuerwerk dieses Jahr wieder erlaubt. So sind die Regeln in RLP und BaWü.

In Baden-Württemberg darf man fast überall böllern und Raketen zünden. An bestimmten Orten in einigen Städten gibt es aber Ausnahmen.

Stuttgart

Innerhalb des City-Rings um den Schlossplatz ist das Böllern verboten. Das soll Menschen in der Innenstadt schützen. Sonst ist Feuerwerk auch in Stuttgart erlaubt. Wo du in Stuttgart eine besonders schöne Aussicht darauf haben kannst, siehst du hier:

Karlsruhe

Auf dem Marktplatz und dem Schlossplatz darf kein Feuerwerk gezündet werden.

Tübingen, Konstanz, Ravensburg und Co

Diese Städte wollen ihre Altstadt und die historischen Teile schützen und verhängen in diesen Gegenden ein Feuerwerksverbot. Darunter fallen auch Radolfzell (Kreis Konstanz), Calw, Rottweil und Villingen-Schwenningen.

Mannheim, Heidelberg, Freiburg

Hier gibt es keine Ausnahmen. Die Stadt Freiburg ruft die Menschen aber dazu auf, ihr Geld zu spenden, statt es für Feuerwerk auszugeben.

Auch in Rheinland-Pfalz gibt es mancherorts kleine Einschränkungen.

Mainz

In der Landeshauptstadt wird es in der Altstadt oder in der Nähe von Krankenhäusern und Altenheimen Verbotszonen geben. Einige fordern aber auch, dass Böllern in Mainz verboten wird und haben eine Petition gestartet.

Trier

Böllern ist im Bereich Hauptmarkt tabu, denn 2019 wurde hier zu viel Alkohol getrunken, wodurch Feuerwerkskörper unkontrolliert abgeschossen wurden. Das teilte die Stadt mit.

Kaiserslautern

Hier sind keine Verbote geplant. Die Stadt betonte aber, dass sich das auf bestimmten Plätzen ändern könnte.

