So sollen Wale besser unter Wasser geschützt werden!

Mit einem neuen System sollen Unterwasserlärm und Zusammenstöße mit Schiffen vermieden werden.

Dazu werden insgesamt sechs Bojen vor der chilenischen Küste ins Wasser gelassen. Die erste ist schon drin, die weiteren fünf sollen in den nächsten Monaten folgen. In der Wasserstraße zwischen dem Festland und der Insel Chiloé leben neun verschiedene Wal-Arten.

Wie funktioniert das?

Die Bojen sind ein Frühwarnsystem. Sie sind mit akustischen Sensoren ausgestattet und orten Wale in der Umgebung. Sobald sie ein Tier registrieren, erhält die chilenische Marine in Echtzeit ein Signal. So werden Schiffe in der Nähe gewarnt: Sie drosseln dann die Geschwindigkeit oder ändern die Fahrtrichtung.

Bisher hatten es die Wale schwer

Damit werden die Wale vorab vor der Lautstärke und einem Zusammenstoß geschützt. Schiffsmotoren sind gefährlich für Wale, die normalerweise mit Geräuschen kommunizieren und sich zurechtfinden. Wenn es zu laut wird unter Wasser, können sie leicht die Orientierung verlieren.

