"Bold Glamour"-Filter: Was ist mit den Gesichtern auf deiner FYP los?

Der "Bold Glamour"-Filter auf TikTok geht gerade komplett viral. Der Grund: Er ist heftig - und wirkt dabei realistisch.

Was mit "heftig" gemeint ist? Der Filter verändert im Gesicht der TikTok-Nutzer so ziemlich alles. Die Augenbrauen werden dunkler, die Jawline definierter, die Haut smoother und die Lippen voller. In der Vergangenheit konnte man solche Filter noch ganz gut erkennen - wenn man sich zum Beispiel die Hand vors Gesicht gehalten hat, "löste" sich der Filter sozusagen vom Gesicht. Das ist beim "Bold Glamour"-Filter nicht mehr der Fall. Wie eine zweite Haut legt sich der Filter über das Gesicht - deshalb sind viele für ihn blind. Hier kannst du dir selbst ein Bild von dem Filter machen:

Das Problem?

Filter wie "Bold Glamour" wirken sich auf das Selbstbewusstsein von vielen TikTok-Usern aus. Frustration übers eigene Aussehen macht sich breit - einige User sagen sogar, dass der Filter ihnen den Tag ruiniert hat, sie sich schlecht fühlen und er illegal sein sollte. Letzteres findet auch Beauty-Influencerin Kelly Strack: