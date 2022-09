Update: Bombe am Theater Trier ist entschärft

Die Bombe wurde am Mittwochmorgen gefunden und am selben Abend entschärft. Über 2.300 Menschen wurden evakuiert.

Die Weltkriegsbombe war am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr von Mitarbeitern einer Spezialfirma gefunden worden. Sie lag im Heinz-Tietjen-Weg am Bühneneingang des Theaters - in rund drei Metern Tiefe.

Anwohner wurden evakuiert

Ab 18 Uhr mussten die Menschen im Umkreis von 300 Metern um den Fundort ihre Häuser, Wohnungen und Büros verlassen. Nach Angaben der Feuerwehr wollten einige Leute ihre Wohnung nicht freiwillig verlassen und mussten von der Polizei geholt werden.

Wie risky war die Entschärfung?

Der Blindgänger wurde in rund 15 Minuten entschärft und abtransportiert. Laut der Stadt verlief alles nach Plan. Kurt Mazzucco vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz war vor der Bombenentschärfung zuversichtlich, dass alles gut klappt:

Das ist nichts Außergewöhnliches. Auch das Zündsystem ist Standard. Wir erwarten da keine Probleme bei der Entschärfung.

Busse werden umgeleitet

Wegen der Evakuierung wurden die Stadtbusse der Linien 82, 83 und 85 umgeleitet. Die Haltestellen Südallee Richtung Hauptbahnhof, Rathaus und Karl-Marx-Haus werden an die Haltestelle Treviris verlegt.

