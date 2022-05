Bombendrohung: Ist der 18-jährige Verdächtige Islamist?

Mit seiner Bombendrohung soll der 18-Jährige den Bahnhof in Offenburg lahm gelegt haben. Jetzt gibt es Details.

Der Verdächtige ist der Polizei schon bekannt. Er könnte ein Anhänger der islamistischen Terrormiliz IS sein. Im Januar war er in Freiburg am Hauptbahnhof mit sehr echt aussehenden Nachbildungen von Schusswaffen aufgefallen. Damals hatte er der Polizei bestätigt, dass er Anhänger des IS sei.

Verdächtiger in Untersuchungshaft

Am Dienstagabend hatte der 18-Jährige mit einem Bombenanschlag am Bahnhof gedroht. Daraufhin waren in Lahr und Offenburg die Bahnhöfe gesperrt und durchsucht worden. Es wurde keine Bombe gefunden.

Der 18-Jährige wurde gefasst und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Ihm wird "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten" vorgeworfen, sagte die Polizei.

Deshalb ging am Bahnhof nichts mehr!