In Gillenfeld und Aach sind am Morgen jeweils Bombendrohungen eingegangen. Die Schulen bleiben geschlossen.

Insgesamt sind in fünf Bundesländern Drohmails an Schulen eingegangen. In der Region Trier sind die Schule am Pulvermaar in Gillenfeld in der Vulkaneifel und eine Schule in Aach bei Trier betroffen. Auch ein Kindergarten neben der Schule in Aach wurde geschlossen.

Bombendrohung an Schulen in Gillenfeld und Aach Dauer 0:31 min Am Freitagmorgen sind auch an zwei Schulen in der Region Trier Bombendrohungen eingegangen. Inzwischen gab die Polizei Entwarnung.

Die Polizei ermittelt

Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Gebäude mit Diensthunden durchsucht. Laut der Polizei Trier und des Landeskriminalamts führten die Untersuchungen zu der ersten Einschätzung, dass die Drohungen als nicht realistisch einzuschätzen seien. Zu den Hintergründen ist bisher nichts bekannt.