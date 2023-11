Nach Bombendrohungen: 19-jähriger Verdächtiger aus BW festgenommen

In letzter Zeit gab es viele Bombendrohungen in Deutschland. Jetzt hat die Polizei zwei Tatverdächtige geschnappt.

Die beiden sollen für Drohungen gegen Schulen und andere öffentliche Einrichtungen in neun Bundesländern verantwortlich sein, und zwar in:

Baden-Württemberg

Bayern

Bremen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Sachsen

Schleswig-Holstein

Bundesweite Bombendrohungen: Wer sind die Tatverdächtigen?

Verdächtigt wird unter anderem ein 19-Jähriger aus dem Hohenlohekreis in Baden-Württemberg. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Landeskriminalamt wurde er am Montag festgenommen. Der 19-Jährige soll in einer Gruppe von Cyberkriminellen sein. Er sei schon davor durch kriminelle Aktivitäten aufgefallen - unter anderem durch falsche Notrufe, so die Staatsanwaltschaft.

Der zweite Verdächtige ist laut der Staatsanwaltschaft ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Minden-Lübbecke in Ostwestfalen. Demnach wird gegen den 30-Jährigen wegen 29 Bombendrohungen ermittelt. Dem 19-Jährigen werden bisher vier mutmaßliche Taten vorgeworfen. Beide sollen nach Angaben des LKA zu einer Gruppierung gehören, die mit falschen Notrufen Polizei- und Feuerwehreinsätze provozieren, um die Bevölkerung zu beunruhigen und mediale Aufmerksamkeit zu erreichen.

Drohmails an Schulen: Auch Karlsruhe ist betroffen

Wie sind sie vermutlich vorgegangen?

Per Mail sollen sich die Täter als Gegner oder Mitglieder der Hamas oder des IS ausgegeben haben und gedroht haben, Unschuldige zu töten. Ob sie wirklich eine Verbindung zur Hamas haben, ist nicht bekannt. Mehr Infos hier: