Bombendrohungen in Deutschland: Spielt der Hamas-Terror eine Rolle?

In den letzten Tagen haben Schulen und andere Einrichtungen Drohmails bekommen. Gibt es einen Zusammenhang?

Viele Schulen in Deutschland sind von einer Welle an Bombendrohungen betroffen, darunter die Drais-Gesamtschule in Karlsruhe, eine Schule in Mannheim und mehrere Einrichtungen im Stuttgarter Raum. Die Polizei nimmt die Drohungen sehr ernst: Es gab jede Menge Durchsuchungen, teilweise sogar mit Spürhunden - doch gefunden wurde nichts.

Drohungen teilweise mit Bezug zum Hamas-Terror

Auch anderorts gab es Drohmails. Darunter:



Schulen in Bayreuth (Bayern), Erfurt (Thüringen), Mönchengladbach und Köln (beides NRW)

Der SWR, das ZDF in Mainz, der Berliner Hauptbahnhof und das Wilhelm-Hack-Museum in Mannheim

Sie mussten ebenfalls von der Polizei geräumt werden.

Teilweise gab es einen Bezug zum Terror der Hamas gegen Israel: Die entsprechenden Texte endeten mit "#freepalestine". Das hat die Polizei mitgeteilt. Eine Sprecherin vom Bundesinnenministerium hat bestätigt, dass ein Bezug zum Nahost-Konflikt in den Nachrichten "zumindest hergestellt wird". Ob damit auch wirklich ein extremistisches Ziel verfolgt wird, ist jedoch nicht klar. Inzwischen ermittelt der Staatsschutz.

Ob die ganzen Drohungen zusammenhängen, ist nicht safe. Ermittler versuchen jetzt herauszufinden, von wem die Nachrichten verschickt wurden.

Nice to know 💡 Wer Mails verschickt, in denen gedroht wird, kann richtig Stress bekommen. Laut Polizei gibt es dafür eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Außerdem könne es sein, dass die Einsatzkosten bezahlt werden müssen.

