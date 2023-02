Die Bombe wurde am Freitagmorgen bei Baggerarbeiten in der Kennelstraße gefunden.

Am Abend konnte sie erfolgreich entschärft werden. Die 3.400 Menschen, die in der Nähe wohnen, dürfen wieder zurück in ihre Häuser. Autos können auch wieder durchfahren. Wenige Stunden zuvor war 300 Meter um die Bombe herum eine Sicherheitszone eingerichtet worden. Anwohner aus der Gegend um die Kennelstraße im Stadtteil Kotten sollten am Freitag bis 14:30 Uhr ihre Wohnungen verlassen.

Kaiserslautern: Entschärfung hatte sich nach hinten verschoben

Experten untersuchten die Bombe und planten, sie ab 16 Uhr zu entschärfen. Doch laut Feuerwehr hatten um die Uhrzeit noch nicht alle Menschen ihre Wohnungen verlassen. Deshalb hat sich der Start der Entschärfung verschoben. Wegen einer "Deformierung des zweiten Zünders" dauerte es dann noch etwas länger.