N-Wort: Deswegen wird gerade über Tübingens Bürgermeister diskutiert

Auf einer Konferenz in Frankfurt benutzte Boris Palmer mehrfach das N-Wort. Der Moderator der Konferenz haute ab.

Während er die Bühne verließ, sagte er zu Tübingens Oberbürgermeister, dass er mit ihm nichts mehr zu tun haben will. Auch der hessische Justizminister, Roman Poseck, sagte, dass Palmers Wortwahl absolut daneben war.

Wie kam es zu dem Stress?

Palmer hat bereits in der Vergangenheit immer wieder das rassistische N-Wort benutzt. Deswegen warteten am Freitag vor der Konferenz an der Uni in Frankfurt, bei der es um das Thema Migration gehen sollte, einige Demonstranten, um mit Palmer darüber zu diskutieren. Davon gibt es auch Videos:

Im Vorfeld einer Konferenz an der @goetheuni Frankfurt sagt #BorisPalmer einem Schwarzen Redner das N-Wort ins Gesicht. Anschließend zieht er einen Vergleich, der den Holocaust relativiert. Er durfte dennoch reden. pic.twitter.com/GukeSMFJsq

Als die Demonstranten Palmer als Nazi bezeichnen, vergleicht er den Vorwurf mit dem Judenstern. Am Samstag versuchte er diesen Vergleich gegenüber dem SWR zu erklären:

Es geht mir um die Ausgrenzung. Dass man mich deshalb ächtet, weil ich das N-Wort sage, und deshalb als Nazi bezeichnet werde. Das ist ähnlich wie das Aufkleben eines Judensterns.

Viele finden den Judenstern-Vergleich ziemlich mies und geschmacklos. Auf Social Media wurde Palmer unter anderem vorgeworfen, den Holocaust damit zu verharmlosen.

Palmer wiederholt N-Wort auf der Bühne mehrfach

Auf der Konferenz wurde Tübingens Oberbürgermeister auf die Situation mit den Demonstrierenden angesprochen. Dabei versuchte Palmer zu erklären, warum er das N-Wort benutze und wiederholte dieses mehrfach. Palmer findet, es komme auf den Zusammenhang an, in dem man das Wort benutzt. So meinte Palmer in einem Statement auf Facebook, es sei okay das Wort zu benutzen, wenn man darüber diskutiert, ob jemand ein Rassist ist, der das Wort benutzt. Zu seinem normalen Sprachgebrauch gehöre es jedoch nicht. Auf der Konferenz sagte Palmer außerdem: Eine schwarze Person mit dem N-Wort zu bezeichnen sei für ihn eine Beleidigung.