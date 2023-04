KEIN Elfer nach Grätsche gegen Adeyemi: BVB eskaliert auf Schiri

Dortmund hat am Freitagabend nur 1:1 gegen Bochum gespielt. Eine Szene in der 65. Minute machte den BVB wütend.

Der BVB startete einen Angriff über die linke Seite. Julian Brandt spielte dann in den Strafraum zu Karim Adeyemi, der dort von Bochums Danilo Soares von hinten "umgemäht" wurde. Schiedsrichter Sascha Stegemann entscheidet: Kein Elfmeter für den BVB! Selbst Bochums Kapitän Anthony Losilla gab nach dem Spiel zu, dass sein Team in der Situation mächtig Schiri-Glück hatte.

📸 - Adeyemi claims a penalty, NOT GIVEN! pic.twitter.com/5xE3csh6gX

Was die Dortmunder aber nach dem Spiel besonders sauer machte: Auch der Videoschiedsrichter griff nicht ein. Schiri-Stegemann schaute sich die Szene nicht noch mal an. Nach dem Spiel sollen BVB-Coach Edin Terzic, Sportidrektor Sebastian Kehl und Kapitän Marco Reus Richtung Schiedsrichter-Kabine gestürmt sein. Dort sollen sie laut "BILD" so laut mit Stegemann diskutiert haben, dass die Wände wackelten. Sebastian Kehl schimpfte nach dem Spiel außerdem im Interview:

Fünf Spieltage vor Schluss, wenn es um die deutsche Meisterschaft geht, sich nicht diese Situation anzuschauen, halte ich für fahrlässig, feige und komplett falsch.

Stegemann spricht von Fehlentscheidung

Einen Tag nach dem Spiel hat sich der Schiedsrichter bei Sky geäußert. Er sagte: "Mit zeitlichem Abstand und nach Betrachtung der Fernsehbilder ist das für mich ein klarer Strafstoß. Dementsprechend hätte es einen Elfmeter für Borussia Dortmund geben müssen". Stegemann habe wegen der Entscheidung richtig schlecht geschlafen.

Was bedeutet das Unentschieden fürs Titelrennen in der Bundesliga?

Der BVB bleibt erst mal Tabellenführer, allerdings kann sich der FC Bayern die Tabellenführung mit einem Sieg am Sonntag gegen Hertha BSC Berlin zurückholen. Und hätte dann vier Spieltage vor Schluss der Saison einen Punkt Vorsprung auf die Dortmunder.