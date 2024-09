Jetzt doch: Botswana droht mit Abschuss von 20.000 Elefanten

Botswana droht, Elefanten im Land abzuschießen, um die Folgen der Dürre in den Griff zu bekommen. Das hat Präsident Masisi der Bild-Zeitung gesagt. Es geht um insgesamt 20.000 Tiere, die nach Meinung der Regierung nicht mehr ernährt werden können. Jan Seidel:

Botswana und seine Nachbarländer leiden unter der schlimmsten Dürre seit 50 Jahren. Menschen verhungern – und die Elefanten werden ebenfalls sterben, weil sie nichts zu essen finden, so Masisi zur Bild-Zeitung. In dieser Situation sei es seine Pflicht, die Menschen zu ernähren. Dafür werde er einen Teil, wenn nicht alle, dieser Elefanten abschießen lassen.

Masisi hatte im Frühjahr eine Auseinandersetzung mit Bundesumweltministerin Lemke. Botswana argumentiert, dass im Land mittlerweile zu viele Elefanten lebten – die Regierung will deshalb wieder begrenzt Jagd zulassen. Deutsche Tierschützer hatten daraufhin ein Import-Verbot für Jagd-Trophäen ins Spiel gebracht, woraufhin Masisi – auch in der Bild-Zeitung – gedroht hatte, 20.000 Elefanten nach Deutschland zu schicken. Daraufhin habe er nichts mehr von der Bundesregierung gehört.

Der Bestand an Elefanten im südlichen Afrika hat sich tatsächlich in den letzten Jahrzehnten deutlich erholt. Wegen der aktuellen Dürre kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Elefanten, die Nahrung und Wasser suchen – und afrikanischen Farmern. Neben Botswana wollen auch die Nachbarländer Simbabwe und Namibia einige Elefanten töten.