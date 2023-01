Am 26.12 ist in England "Boxing Day". Hier erfährst du, wie die Fußballtradition entstanden ist.

Mit Duellen wie Arsenal London gegen West Ham oder Liverpool gegen Aston Villa lässt die Premier League am zweiten Weihnachtstag viele Fußballherzen höher schlagen, während die Bundesliga noch bis zum 20. Januar Pause macht.

Tag der Geschenke

Anders als manche vielleicht denken, hat der Tag überhaupt nichts mit dem Kampfsport Boxen zu tun. Der Ursprung des "Boxing Day" stammt aus dem 19. Jahrhundert. In dieser Zeit ist die Tradition entstanden, bei der reiche Leute ihren Bediensteten ein Weihnachtsgeschenk packten und übergaben. Außerdem bekamen die Angestellten an dem Tag frei. Der Tag wurde "Boxing Day" genannt, weil "Boxing" im englischen "einpacken" bedeutet.

Und was machten viele Bedienstete an ihrem freien Tag? Sie spielten oder schauten Fußball. Der "Boxing Day" findet in der Premier League seit 1966 jedes Jahr statt.

It's that time again 🤩 https://t.co/mJHVMSSQ9s

Bei Aston Villa könnte er heute im Tor stehen:

