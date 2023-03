Manuellsen vs. Bözemann: Promo-Termin eskaliert!

Bei einem Interview vor dem Boxkampf im Mai flogen die Fetzen - oder besser gesagt: der Tisch.

Am 6. Mai startet eine neue Special-Fight-Serie bei der deutschen Mixed-Martial-Arts-Organisation GMC. Dort treten Promis und Profis in der Kampfsportart ihrer Wahl gegeneinander an. Im Fall "Manuellsen vs. Bözemann" bedeutet das: Fünf Runden Schwergewichts-Boxen im Oktagon!

Beim sogenannten "Faceoff"-Termin saßen sich die beiden Rapper Manuellsen und Bözemann gegenüber, um Fragen zum bevorstehenden Event zu beantworten. Von Anfang an lag Ärger in der Luft: Während Bözemann zu Beginn gefragt wurde, was er vom Kampf-Konzept hält, spielte Manuellsen an seinem Handy rum. Der Albaner ließ sich daraufhin sein Smartphone bringen und fragte:

Was gibts denn für gute Spiele? Zocken wir hier aufm Handy oder was machen wir hier?

Immer wieder forderte Bözemann seinen Gegner auf, das Handy wegzulegen. Als er dann den Tisch in Richtung Manuellsen schob, eskalierte die Situation: Manuellsen schob zurück - plötzlich flog der gesamte Tisch durch die Luft, sodass die anderen Anwesenden dazwischengehen mussten. Manuellsen reagierte unter anderem mit:

Wallah, hier ist nicht Universum.

Was er damit meinte? Wahrscheinlich den "Universum Fight Night"-Kampf zwischen Bözemann und Rapper Sinan-G im letzten Jahr. Damals musste Bözemann ziemlich viele Schläge einstecken - Sinan-G gewann den Kampf.

Schon länger Beef

Manuellsen und Bözemann haben schon seit vielen Jahren Stress miteinander. Im Jahr 2022 kochte dieser noch einmal hoch, als Manuellsen Auftritte auf dem Ballermann hatte. Bözemann lachte ihn daraufhin öffentlich aus, weil Konzerte am Ballermann nicht viel mit dem Ghetto zu tun hätten. Manuellsen hingegen meinte, er würde einen neuen Markt erschließen - die Hater könnten sich später bei ihm bedanken.

Endet der Streit mit dem Kampf?

Die beiden Rapper wollen die ganze Sache sportlich regeln. Manuellsen meinte zum Schluss des Interviews:

Ich bin am 6. [Mai] da. Wir machen das Ding - und danach ist gut.

Hier kannst du dir das gesamte Interview noch einmal anschauen: