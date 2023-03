Brand an Hochspannungsleitung - Millionen Argentinier ohne Strom

Nach einem Brand wurden aus Sicherheitsgründen mehrere Kernkraftwerke vom Netz genommen. Das führte zum Stromausfall.

Wie mehrere Medien berichten, waren etwa 20 Millionen Menschen betroffen, das entspricht fast der Hälfte der Bevölkerung. Vor allem in der Hauptstadt Buenos Aires, der gleichnamigen Provinz sowie in den Provinzen Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán und Salta fiel der Strom aus. Auslöser sei ein Brand an einer Hochspannungsleitung gewesen. In Argentinien gibt es momentan eine heftige Hitzewelle - bis zu 40 Grad herrschen derzeit.