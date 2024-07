Brand in Konstanzer Altstadt

In Konstanz ist ein Feuer ausgebrochen. Wegen des Brandes in der Altstadt wurden laut Polizei angrenzende Gebäude evakuiert. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein. Rebecca Lüer:

Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden aus, mitten in der Konstanzer Altstadt, wo die oft historischen Häuser sehr eng aneinander gebaut sind. Es wurden laut Polizei mehrere angrenzende Gebäude evakuiert, sollte das Feuer sich ausbreiten. Ein Mensch wurde bei dem Brand laut Deutscher Presseagentur schwer verletzt, weitere Menschen erlitten demnach leichte Rauchgasvergiftungen. Wie die Polizei dem SWR mitteilte, handelt es sich um ein Ladengeschäft mit Wohnungen - auch ein Möbelhaus sei betroffen. "Es brennt - und zwar heftig", sagte ein Polizeisprecher. Über die Nina-Warn-App auf eine starke Rauchentwicklung im linksrheinischen Stadtgebiet von Konstanz hingewiesen. Das betroffene Gebiet solle gemieden werden, Fenster und Türen geschlossen bleiben sollten. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.