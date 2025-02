Nach dem Feuer in einem Skihotel wird nach der Ursache gesucht. Offenbar gibt es jetzt erste Fortschritte.

Es gab mehrere Festnahmen. Insgesamt sitzen 19 Menschen in Untersuchungshaft. Darunter sind nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu:



der Besitzer des Hotels

der Hotel-Manager

der Chef der lokalen Feuerwehr

der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Bolu

Außerdem wurde den Angaben nach ein Mitarbeiter einer zuständigen Inspektionsfirma zur Fahndung ausgeschrieben.

Ermittlungen nach Hotelbrand: Das ist bisher bekannt!

Im Fokus der Ermittlungen stehen die Brandschutzmaßnahmen. Die sollen vernachlässigt worden sein. Überlebende berichteten außerdem, dass während des nächtlichen Brandes kein Feueralarm ausgelöst worden sei und Gäste in völliger Dunkelheit in Fluren voller Rauch nach Fluchtwegen in dem zwölfstöckigen Gebäude suchen mussten.

Feuer in Skihotel in der Türkei: 78 Menschen gestorben

Das Feuer war letzte Woche in einem Skihotel mit mehr als 230 Gästen in der nordwestlichen Provinz Bolu ausgebrochen. Teilweise versuchten die Menschen, sich mit zusammengeknüpften Betttüchern oder einem Sprung aus dem Fenster zu retten. Viele konnten den Flammen nicht entkommen. 78 Menschen sind bei dem Brand gestorben.