"Unter Schock!": Schulklasse wird rassistisch beleidigt

Die Schüler einer zehnten Klasse waren im Ferienlager in Brandenburg. Die Beleidigungen kamen von Jugendlichen.

Die Schulklasse aus Berlin war für ein Mathecamp auf der Ferienanlage im Landkreis Dahme-Spreewald. Viele der 15 bis 16-jährigen Schüler haben einen Migrationshintergrund - einige Mädchen aus der Klasse tragen Kopftuch.

Klasse wird beleidigt und bedroht

Eine andere Gruppe Jugendlicher, die auf der Ferienanlage einen 18. Geburtstag "feierten", fingen Sonntagnacht an die Schüler aus Berlin rassistisch zu beleidigen und zu bedrohen. Sie klopften außerdem an den Türen und Fenstern der Unterkunft der Klasse und drohten den Berlinern Schläge an.

Schüler rufen Polizei - Schlägerei verhindert

Die Beamten kamen kurz nach Mitternacht auf der Ferienanlage an und konnten eine Schlägerei verhindern. Danach stellte die Polizei die Identität von 28 Gästen des Geburtstages fest und ermittelt jetzt. Sind die Schüler in der Unterkunft geblieben? Nein, gegen drei Uhr nachts wurden einige von ihren Eltern abgeholt. Der Rest der Klasse wurde am Morgen zum Bahnhof gebracht, um nach Hause fahren zu können.

Der Vater eines Schüler sagte der "B.Z", dass viele Kinder aufgrund der rassistischen Beleidigungen unter Schock stehen. Jetzt wird überlegt, die für Mittwoch geplante Mathe-Prüfung zu verschieben.

