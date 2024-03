Tote bei Drogen-Razzia in brasilianischer Mega-Stadt Rio de Janeiro

Immer wieder sterben viele Menschen, wenn Brasiliens Polizei Drogenbosse jagt. Gestern wurden dort neun Menschen erschossen.

Zwei Polizisten seien außerdem verletzt und fünf Menschen festgenommen worden, schreiben brasilianische Medien. Die Polizei sagt, die Toten seien Kriminelle gewesen. Wegen des Einsatzes seien viele Schulen mit Tausenden Schülern geschlossen worden, Anwohner hätten sich aus Angst vor der Schießerei nicht aus ihren Häuser getraut.

Krieg gegen Drogengangs in Brasiliens Favelas

In Brasilien werden jedes Jahr Dutzende Menschen bei Drogenrazzien in den Armenvierteln, den sogenannten Favelas, getötet. Die Banden sind gut bewaffnet, die Polizei auch. Laut Augenzeugen finden dort Schlachten wie in einem Krieg statt. Hier Aufnahmen einer Razzia vor rund einem Jahr:

Drogenrazzia in Favela: Mindestens elf Tote bei Polizeieinsatz in Rio #crime #news #riodejaneiro #razzia #drogenhändler #tote #ausschreitung pic.twitter.com/kngoN72pzH

Rio de Janeiro: 2021 starben bei einem Einsatz 28 Menschen

2021 haben Polizisten beim bisher blutigsten Einsatz in Rios Geschichte in einem der Armenviertel mindestens 28 Menschen getötet. Sie sollen Mitglieder von Drogenbanden gewesen sein. Ihre Chefs kämpfen dort um Anteile im Geschäft mit Drogen und Erpressung.

Bei der Schießerei gestern wollte eine Spezialeinheit der Polizei die Chefs des Verbrechersyndikats "Comando Vermelho" (Rotes Kommando) festnehmen. Sie sollen sich in dem Armenviertel versteckt haben. Ihre Leute hatten Barrikaden aus Fahrzeugen errichtet und angezündet. Dann brach die Schießerei aus.