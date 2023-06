Capital Bra will Unternehmen stürmen: Kopiert jemand echt BraTee?

Seit rund zwei Jahren macht der Rapper Cash mit seinem Eistee-Business BraTee. Jetzt hat er Angst vor Konkurrenz.

Der Bratan soll schon mehr als 80 Millionen Drinks verkauft und damit rund 130 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Big Player Nestlé hat im März sogar seinen eigenen Eistee Nestea wegen geringer Verkaufszahlen vom Markt genommen.

Konkurrenz mit ähnlichem Style

Von den BraTee-Einnahmen wollen wohl andere Unternehmen was abhaben. Ein Unternehmen hat einen Eistee rausgebracht, dessen Style für Capital Bra verdächtig nah an seinem BraTee liegt. In seiner Insta-Story droht der Bratan, dass er beim Sitz des Unternehmens vorbeifahren will.

Andere Deutschrapper und Influencer haben auch ihre eigenen Drinks rausgebracht. Darunter sind: Shirin David, Luciano, Haftbefehl, Bonez MC & Raf Camora und Katja Krasavice.

