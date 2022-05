Bier wird teurer - was Corona damit zu tun hat

Brauereien kämpfen mit einigen Problemen - das werden wohl auch bald die Kunden zu spüren bekommen.

Alles wird teurer, nicht nur für uns Verbraucher, sondern auch für Brauereien. Die gestiegenen Energiekosten betreffen auch sie. Dazu kommt noch, dass auch die Rohstoffe - also alles, was man braucht, um Bier herzustellen, mittlerweile mehr kosten. Beispielsweise seien Kronkorken im vergangenen Jahr zwischen zwölf und 20 Prozent teurer geworden, sagte der Verband Private Brauereien in Baden-Württemberg dem SWR. Auch die Preise für Bierkästen aus Kunststoff seien deutlich gestiegen.

Weniger Bier in der Krise

Dazu kommt noch, dass in der Corona-Pandemie weniger Bier getrunken wurde. Unter anderem hatten ja Kneipen und Restaurants zu, Volksfeste wurden abgesagt - und auch in den Supermärkten wurde weniger Bier verkauft.

Der Verband schätzt, dass ein Kasten Bier ein Euro teurer werden könnte. Laut Statistischem Bundesamt haben die deutschen Brauereien 2021 so wenig Bier produziert und verkauft wie noch nie. Auch Großbrauereien haben angekündigt, die Preise zu erhöhen.