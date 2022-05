Wenn du hier zur Schule gehst, solltest du aufpassen!

Im Kreis Alzey-Worms geht gerade ein heftiger Magen-Darm-Infekt rum. Eine Schule musste sogar geschlossen werden.

Weil so viele Schülerinnen, Schüler und Lehrer krank sind, wurde die Löwenschule in Alzey letzte Woche geschlossen. Alle müssen mindestens noch diese Woche zuhause bleiben. Auch an anderen Schulen in der Region gibt es Krankheitsfälle - zum Beispiel an der IGS Wörrstadt.

Vermutlich Norovirus!

Die Kranken haben alle Brechdurchfall. Auslöser dafür ist vermutlich das Norovirus.

Das kannst du tun, um dich zu schützen!

Das Gesundheitsamt hat jetzt eine Warnung veröffentlicht und Briefe an die Eltern geschickt. Darin steht, dass zum Beispiel gründliches Händewaschen nach dem Toilettengang hilft, damit die Krankheit sich nicht weiter ausbreitet. Sobald Infizierte sich übergeben oder mit Durchfall auf der Toilette gewesen sind, sollte das Bad desinfiziert werden, rät das Gesundheitsamt.

