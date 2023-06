mit Whatsapp teilen

16 Nashörner wurden per Flugzeug aus einem Nationalpark in Südafrika in den Kongo gebracht.

Das sagt die Naturschutzorganisation African Parks. Breitmaulnashörner galten dort seit ungefähr 15 Jahren als ausgestorben. Jetzt kehren sie in den Garamba Nationalpark zurück. Wenn alles gut läuft, sollen in den nächsten Jahren rund 70 weitere Tiere umgesiedelt werden. Das wäre dann die größte Nashornumsiedlung aller Zeiten. So teuer ist die Umsiedlung So nice das auch klingt, gibt's auch Kritik an der Umsiedlung. Die sind nämlich nicht immer erfolgreich: Die Südlichen Breitmaulnashörner werden quasi als Versuchstiere in einen ihnen unbekannten Lebensraum gesetzt.