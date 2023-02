"Bridgerton": Staffel 3 ohne Daphne?!

Die Fans warten schon sehnsüchtig auf die neue Staffel. Jetzt sorgt "Bridgerton"-Star Phoebe Dynevor für einen Schock.

Die Schauspielerin hat verraten, dass sie als Daphne in der 3. Staffel nicht dabei sein wird. In einem Interview sagte Phoebe:

Ich bin gespannt, die Serie als Zuschauerin zu verfolgen.

Auch Fan-Liebling Regé-Jean Page hat die "Bridgerton"-Crew schon verlassen. Er spielte den Duke of Hastings und damit den Mann von Daphne. Die Liebesgeschichte der beiden stand in der ersten Staffel im Fokus.

Was passiert in Staffel 3?

Nachdem es in der zweiten Staffel um Daphnes Bruder Anthony ging, dreht sich in Staffel drei nun alles um den zweiten Bruder Colin. Er verliebt sich in Penelope Featherington. Besonders heikel daran: Penelope hat ein Geheimnis. Sie ist die Klatsch-Autorin Lady Whistledown.

Wann kommt die dritte Staffel von "Bridgerton"?

Einen offiziellen Starttermin für die neue Staffel gibt es noch nicht. Die Dreharbeiten fanden im Sommer 2022 statt. Eigentlich sollte die Serie im ersten Halbjahr 2023 kommen. Aber: Die "Daily Mal" berichtete im Januar, dass es Verzögerungen gibt. Es müsse noch einmal gedreht werden, hieß es. Der Staffel-Start könnte sich also verschieben. Ein offizielles Statement von Netflix gibt es dazu noch nicht.

Penelope schwärmt schon lange für Colin. Bisher hatte er aber kein Interesse an einer Beziehung:

