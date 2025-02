Am Sonntag ist die Bundestagswahl. Wenn du deine Stimme per Briefwahl abgeben willst, solltest du asap zur Post.

Damit dein Stimmzettel per Brief rechtzeitig zur Wahl am Sonntag ankommt, solltest du ihn spätestens am Donnerstag (20.02.2025) losschicken. Bis zu diesem Tag garantiert die Deutsche Post, dass die Wahlbriefe rechtzeitig ankommen. Vorausgesetzt, du wirfst deinen Stimmzettel vor der letzten Leerung des Briefkastens ein.

Die Landeswahlleiterin von Baden-Württemberg rät dazu, noch einen extra Tag als Puffer einzuplanen und die Briefwahl schon am Mittwoch - also heute! - abzuschicken.

Briefwahl: Reicht die Zeit noch?

Theoretisch kannst du die Briefwahlunterlagen noch bis Freitag (21.02.2025) um 15 Uhr beim Bürgermeisteramt beantragen. Aber: So kurz vor der Wahl reicht der Postversand wahrscheinlich nicht mehr. Du solltest in dem Fall den Antrag persönlich stellen, den Stimmzettel noch vor Ort ausfüllen und direkt abgeben.

Bis zum Wahlsonntag um 18 Uhr müssen nämlich alle Stimmzettel per Brief angekommen sein, sonst gelten sie nicht.

Bundestagswahl 2025: Wie klappt es mit der Briefwahl - so kurz vor dem Wahltermin?

Entscheidungshilfe für die Bundestagswahl kann der Wal-O-Mat sein: