Diese Brille macht Gespräche sichtbar

Damit kann sie Gehörlosen helfen an Gesprächen teilzunehmen.

Gehörlose Menschen unterhalten sich in Gebärdensprache. Das Problem: Die Sprache können nur ca. 200.000 Menschen in Deutschland. Vergleichsweise wenig. Deswegen lernen viele Menschen mit Hörbehinderung die geschriebene und gesprochene Sprache als Fremdsprache. Dann können sie durch Lippenlesen auch die gesprochene Sprache verstehen. Doch was ist mit Telefonaten, wenn man den Gesprächspartner überhaupt nicht sieht?

Diese Brille hilft

Eine Augmented-Reality-Brille soll hierbei jetzt helfen. Sie kann gesprochene Sätze in geschriebene Sätze umwandeln und als Untertitel in das Sichtfeld einblenden. Sie zeigt sogar unterschiedliche Gesprächspartner an.

Ein Unternehmen aus England hat die Brille entwickelt. Als Basis für das Programm wird der Sprachassistenten Alexa genutzt. Auf die Idee kam der Erfinder und Chef der Firma durch seinen 97-jährigen Opa. Dieser schaute oft Fernsehen mit Untertitel, weil er nichts mehr hört.