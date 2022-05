Brit Awards 2022: Adele räumte am meisten ab

Bei der Verleihung in London führte dieses Jahr kein Weg an Adele vorbei.

Dieses Jahr gewann Adele bei den Brit Awards gleich drei der wichtigsten Kategorien und konnte sich so gegen namhafte Konkurrenz behaupten! Die Sängerin erhielt den Titel "Artist of the Year", schnappte Ed Sheeran die Auszeichnungen für das "Album des Jahres" und für den "Song des Jahres" weg. Damit hat die 33-Jährige in ihrer Karriere bisher ingesamt zwölf Brit-Trophäen ergattern können.

Weitere Auszeichnungen

Als beste britische Band des Abends wurde Wolf Alice ausgezeichnet. Weitere Gewinnerinnen und Gewinner waren Billie Eilish in der Kategorie "International Artist of the Year", Silk Sonic als beste internationale Band, Little Simz gewann "Best new artist" und Sängerin Dua Lipa erhielt den Preis als beste Pop/R&B-Artist. Außerdem wurde "good 4 u" von Olivia Rodrigo als bester Song ausgezeichnet.