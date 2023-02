Brit Awards 2023: Das waren die besten Outfits

Die Brit Awards wurden in London verliehen und die Looks der Stars auf dem Red Carpet waren krass!

Die Brit Awards zählen neben den Grammys zu den wichtigsten Musikpreisen der Welt. Dieses Jahr war es die große Nacht von "Harry's House": Harry Styles ist mit vier Auszeichnungen der Abräumer der diesjährigen Brits. Neben den Live-Acts lohnt es sich auch einen Blick auf die Outfits der Stars zu werfen. Harry trug auf dem roten Teppich all black. Bei seiner Performance von "As It Was" hatte er einen roten Glitzer-Blazer an und bei der Preisverleihung einen grünen Anzug.

Leigh-Anne Pinnock posierte in einem freizügigen Kleid in orange mit tiefem Dekolleté und Beinschlitz.

IMAGO IMAGO / PA Images

Beyoncé war nicht vor Ort. Sie hat aber zwei Auszeichnungen bekommen. Ihr Look bei ihrer aufgezeichneten Dankesrede war on point: Ein black and white Muster-Mix inklusive Fell-Ärmel.

Sam Smith kam ganz casual im aufblasbaren schwarzen Latex-Anzug. Später gab's dann einen Outfit-Wechsel. Bei seinem Auftritt mit Kim Petras trug er zwar auch Lack und Leder – es sah aber um einiges bequemer aus als der Red-Carpet-Look. Kim Petras haute alle mit ihrem Augen-Make-up um.

Category: Baby on bord. Jessie J präsentierte ihren Babybauch in Kombination mit roter Spitze und Tüll. Die Sängerin hat kurz vor den Brits verkündet, dass es ein Junge wird.