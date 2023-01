Harry Styles ist überall: Das sind die Brit-Awards-Nominierungen

Harry Styles und das Duo Wet Leg, das oft vor seinen Konzerten spielt, erhielten jeweils vier Nominierungen.

Damit führen sie die Liste an. Harry Styles wurde mit "Harry's House" für das Album des Jahres nominiert und mit "As It Was" für den Song des Jahres. Zudem bekam er eine Nominierung als Künstler des Jahres und bester Pop-/R&B-Act.

Was hat Wet Leg mit Harry Styles zu tun?

Das Indie-Rock-Duo ist sehr oft bei seiner Tour am Start. Wet Leg ist auch für das Album des Jahres nominiert. On top kommen Nominierungen für Gruppe des Jahres, bester neuer Künstler und bester Alternative-/Rock-Act.

Wann sind die Brit Awards 2023?

Die Verleihung findet am 11. Februar in London statt. Die Brit Awards sind die wichtigsten Musikpreise in Großbritannien. Unter anderem sind auch Beyoncé, Taylor Swift, Lizzo und Stormzy nominiert. Hier findest du die komplette Liste.

