Viele Briten müssen zwischen Heizen und Essen wählen

Alles teurer: Die Inflation in Großbritannien stieg im Dezember mit 5,4 Prozent auf den höchsten Wert seit 30 Jahren.

Die Löhne sinken, die Lebensmittel- und Energiekosten steigen. Viele Briten haben deshalb große Geldprobleme. "Ich kämpfe wirklich, um über die Runden zu kommen", sagt Heidi der Nachrichtenagentur "AFP" in der Schlange vor der Tafel im ostenglischen Colchester. Inzwischen müsse sie rund 80 Pfund (95 Euro) pro Monat für Strom ausgeben. Im vergangenen Jahr seien es noch zwischen 40 und 50 Pfund gewesen.

Ansturm auf Tafeln

Die hohen Preise machen sich auch bei den Tafeln bemerkbar. Die Zahl der Tafelnutzer steigt nach Angaben der Organisation Trussell Trust, die die Tafeln verwaltet, immer mehr. Die Tafel in Colchester gab vergangenes Jahr insgesamt 165 Tonnen Lebensmittel aus, genug um rund 17.000 Menschen zu ernähren. Der Leiter der Tafel, Mike Beckett, schätzt, dass die Zahl in diesem Jahr auf 20.000 Bedürftige steigen könnte. Im allerschlechtesten Fall könnten es bis zu 30.000 Menschen werden, sagt er. "Ein Albtraum."

Wie sieht's in Deutschland aus?

Auch in Deutschland sind die Strompreise so hoch wie noch nie. Schuld daran sind die Preise im Großhandel, die immer teurer werden. Doch hier sind die Lebensmittelpreise nicht so hoch wie in England und Co.