Handyverbot für Schüler bald auch bei uns?

Die britische Regierung will Schülerinnen und Schülern die Handys komplett verbieten. Sind als nächstes wir dran?

In der Schule mal eben was googeln oder Social Media checken? Wenn es nach der britischen Bildungsministerin geht, wird es das bald nicht mehr geben. Sie und einige ihrer Kollegen fordern, dass Handys an Schulen in England abgeschafft werden - nicht nur im Unterricht, sondern auch in den Pausen. Der Grund? Smartphones würden laut der UN-Bildungsorganisation Unesco



zu sehr vom Unterricht ablenken,

die Privatsphäre der Schüler bedrohen und

zu Cybermobbing führen.

Etwa drei von zehn Schüler aus der Oberstufe hätten das bestätigt. Ob ein entsprechendes Gesetz verabschiedet wird, ist aber noch nicht safe. Falls eins kommen sollte, dürfte es noch eine Weile dauern, bis es wirklich gilt.

Handyverbot an Schulen: Andere Länder machen es vor

Zum Beispiel gibt es in Frankreich, Italien oder Portugal solche Regeln. Zuletzt haben die Niederlande ein Handyverbot an Schulen angekündigt, das ab 2024 gelten soll. Auch dort wird die Ablenkung vom Unterricht als Grund genannt - und soziale Interaktionen in der Klasse, die durch Handys gestört würden.

Was ist mit Deutschland?

Auch bei uns wird schon länger darüber diskutiert. Die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein fordert zum Beispiel, dass Handys zumindest an Grundschulen komplett verboten werden. Der deutsche Lehrerverband hält dagegen: Denn auch in der "analogen" Welt - bevor es Handys und das Internet gab - wurden Schüler bereits vom Unterricht abgelenkt - Gedanken könne eben "niemand kontrollieren", sagt der Verbandspräsident Stefan Düll gegenüber der dpa. Auch gegen Mobbing würde ein Handyverbot nichts bringen.

Außerdem wollen Eltern, dass ihre Kinder sie im Notfall erreichen können. Sie wünschen sich stattdessen, dass Kinder früh lernen, wie man mit Handys umgehen muss.

