Britney Spears' Ex-Mann wurde festgenommen, weil er versuchte die Hochzeit zu stören.

Oops! ... She Did It Again! Britney Spears hat wieder geheiratet. Bevor sie Sam Ashgari das Ja-Wort gegeben hat, sorgte ihr Ex für Aufregung. Jason Alexander, der 2004 kurz mit Britney verheiratet war, wurde vor dem Haus der Sängerin festgenommen. Er soll versucht haben, die Vorbereitungen für die Hochzeit zu stören.

Aktuell läuft noch ein anderer Haftbefehl gegen ihn. Deswegen wurde er in Gewahrsam genommen.

