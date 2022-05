Britney Spears macht Social-Media-Pause

Ob ihre Schwangerschaft der Grund ist, verrät sie nicht. Die Pause verkündet Britney mit einem süßen Insta-Post

Spears schreibt auf Insta: "Ich mache eine Weile eine Social-Media-Pause! Ich sende euch ganz viel Liebe und Gott segne euch alle". Dazu teilt sie ein Video von einem Baby, das in lässigem Outfit chillt.

Auch diese Stars machten Digital-Detox!

Sophia Thiel hat sich erst vor einigen Wochen eine Social-Media Pause genommen. Sie nahm sich die Zeit, um den Tod einer Freundin zu betrauern. Auch der bekannte Streamer MontanaBlack hatte dieses Jahr pausiert. Er hatte private Probleme.

Melde mich auch mal. Aktuell bin ich wohl am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen,körperlich und mental. Es sind einige Sachen passiert, außerhalb des Internets und werde meine Zeit brauchen um wieder der alte zu werden. Wann oder wie weiß ich grade selber noch nicht. Danke

"Star Wars"-Schauspielerin Daisy Ridley hat sich dieses Jahr nach sechs Jahren Pause erstmals wieder auf Social Media gemeldet. Sie hatte 2016 Jahre einen Shitstorm bekommen, nachdem sie sich mit den Opfern von Waffengewalt solidarisierte.

Nice to know! Auch für dich kann weniger Zeit am Smartphone gut sein:

So kannst du deine Gesundheit verbessern!